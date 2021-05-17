Ижевск, , 20:35 — REGNUM В Удмуртии у деревень Поваренки в Завьяловском районе и Сидоровы Горы в Воткинском районе произошел лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

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Площадь возгорания составила около десяти гектаров.

На месте развернут опорный пункт тушения пожара, готова к оперативным действиям аэромобильная группировка управления. Угрозы для населенных пунктов нет.

На месте работают 84 спасателя и 15 единиц техники. Мониторинг обстановки осуществляется с помощью беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, природоохранная межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в городских лесах Ижевского лесничества — в районе парка имени Кирова. Установлено, что 16 мая на указанной территории произошел низовой пожар, площадь которого составила 0,16 гектара. Уточняется, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

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