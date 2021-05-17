Лос-Анджелес, США, , 20:33 — REGNUM В Сети появился первый трейлер анимационного фильма «Монстры на каникулах: Трансформания». Его опубликовали 17 мая на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

По сюжету картины, все монстры из отеля «Трансильвания» превратятся в людей под действием таинственного кристалла. Премьера фильма ожидается летом 2021 года.

Напомним, «Монстры на каникулах» — это комедийный анимационный фильм от режиссёра Геннди Тартаковски. В нём рассказывается об отеле для монстров под названием «Трансильвания», владельцем которого является вампир Граф Дракула.

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