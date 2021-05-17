Санкт-Петербург, , 20:32 — REGNUM Сегодня, 17 мая, портал Forzaroma сообщил об интересе петербургского «Зенита» к услугам главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеке, который покинет римский клуб по окончании сезона.

По данным источника, помимо «Зенита» в 48-летнем специалисте заинтересованы «Бенфика» и «Тоттенхэм». Представители клубов уже выходили на прямой контакт с Фонсекой.

Португальский специалист возглавляет «Рому» с 2019 года и хочет остаться в Италии после прекращения сотрудничества с «римлянами».