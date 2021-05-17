Москва, , 20:31 — REGNUM 31-летний таранный форвард «Далянь Ифана» и национальной сборной Венесуэлы Саломон Рондон, выступавший во второй половине прошедшего сезона в московском ЦСКА на правах аренды, в ближайшее время покинет клуб. Об этом 17 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Нападающий попрощался с ЦСКА в своем twitter-аккаунте, опубликовав видео с нарезкой голов и других моментов за московскую команду.

В прошедшем сезоне Рондон принял участие в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (из которых два — с пенальти) и двумя голевыми передачами.

Рондон в 10 августа 2015-го года покинул «Зенит», в котором провел успешные полтора сезона, перейдя в «Вест Бромвич» за 17 миллионов евро.