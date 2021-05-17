Нью-Дели, , 20:30 — REGNUM Власти Индии эвакуировали более 150 тыс. человек из-за штормового циклона «Тауктае», обрушившегося на западное побережье, сообщают 17 мая метеослужбы страны.

Уже известно о гибели восьми человек в Мумбаи и штатах Карнатака и Керала. Аэропорт Мумбаи остановил свою работу.

Порывы ветра доходят до скорости в 200 км/час. Власти штата Гуджарат объявили эвакуацию людей из прибережных районов.

По словам главного министра штата Гуджарат Виджая Рупани, больницам штата приказано приготовиться к перебоям в электроснабжении и создать запас кислорода для больных с диагнозом COVID-19.

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