Скопье, , 20:30 — REGNUM Военные учения «Решительный удар 21» начались в Северной Македонии 17 мая, написала македонский министр обороны Радмила Шекеринска в Facebook.

Она отметила, что торжественное открытие очередного этапа учений Defender Europe — 21 состоялось на полигоне Криволак. В манёврах участвуют американские, греческие, болгарские военные.

Они должны будут «продемонстрировать оперативное взаимодействие в течение следующих 17 дней», то есть до 2 июня. В мероприятии задействованы полторы тысячи военных.

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