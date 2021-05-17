Токио, 17 мая 2021, 20:28 — REGNUM В Сети появился новый геймплейный трейлер игры Mario Golf: Super Rush. Его опубликовали 17 мая на YouTube-канале компании Nintendo.
В ролике разработчики проекта показали основные особенности Mario Golf: Super Rush — управление, игровых персонажей и режимы проекта. Релиз ожидается 25 июня 2021 года.
В Mario Golf: Super Rush геймерам предстоит играть в гольф, управляя известными персонажами франшизы Super Mario. Игра станет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.
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