Москва, , 09:00 — REGNUM Строительство — одна из ключевых отраслей экономики. Именно поэтому руководство России не решилось серьезно ограничивать строительство в 2020-м, пандемийном, году, а напротив, поддержало льготной ипотекой под уникальные для страны 6,5% годовых. Но проблем в отрасли хватает, о них в интервью «Комсомольской правде» рассказал вице-президент крупнейшего объединения участников строительной отрасли — ассоциации НОСТРОЙ вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Почетный строитель России Антон Мороз.

По его словам, минувший год для строителей «получился очень тяжелым». «Но нет худа без добра, — отметил Мороз, — мобилизация всех профессионалов отрасли — и тех, кто строит, и тех, кто регулирует, — привела к тому, что за прошлый год всерьез не остановили ни одну строительную площадку. Весной прошлого года, когда в России, как и во всем мире, были введены беспрецедентные меры по предотвращению распространения пандемии, на базе НОСТРОЙ был создан ситуационный центр по поддержке строительной отрасли. Почти четыре месяца в ежедневном режиме мы были на связи со строительным бизнесом всей страны».

«С марта по июнь 2020 года, — рассказал он, наши эксперты проанализировали порядка 200 предложений от представителей бизнеса и саморегулируемых организаций. Итоговый пул предложений был направлен в правительство России. В результате этого взаимодействия большинство предложений были учтены».

Наибольший эффект среди антикризисных мер строительной отрасли принесла программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. «Она обеспечила спрос на первичном рынке жилищного строительства и позволила выдать ипотечных кредитов по льготной ставке на 1 трлн рублей, — пояснил вице-президент ассоциации НОСТРОЙ. — Всего в 2020 году ипотечных кредитов выдано на 4,3 трлн рублей, из них на новое строительство — на 1,5 трлн рублей. Дополнением к этой программе стала программа субсидирования ставки по текущим кредитам для застройщиков, сохранивших численность работников и осуществляющих своевременный ввод объектов в эксплуатацию в 2021 году. Развитие этих программ в комплексе позволило сохранить темпы строительства жилья и предотвратить массовое банкротство застройщиков».

Кроме того, по словам Мороза, «одной из важнейших мер поддержки строительных компаний стало использование средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций на предоставление займов подрядным организациям. По предложению НОСТРОЙ эта мера поддержки продлена до конца 2021 года. По состоянию на апрель 2021 года строительным компаниям выдано займов на сумму более 2,7 млрд рублей. Всего государство направило на антикризисные меры поддержки строительной отрасли и рынка жилищного строительства порядка 50 млрд рублей. А предоставление права саморегулируемым организациям выдавать займы своим членам из компенсационных фондов СРО позволяет дать доступ строительным компаниям еще к 15 млрд рублей».

Для преодоления негативных экономических последствий пандемии, считает собеседник КП, необходимо сосредоточиться на продлении программы льготных ипотечных ставок. «Мы убеждены, что спрос необходимо поддерживать на текущем уровне, — заявил он. — Во-вторых, не менее важным является поддержка низкомаржинальных проектов жилищного строительства. Необходима дальнейшая работа над созданием условий для развития таких сегментов жилищного строительства как апартаменты, арендное жилье, включая жилье социального найма и, конечно, сегмента частного домостроения. Очень ждем появления льготной ипотеки под 6% для строительства индивидуальных жилых домов. Такая программа особенно интересна тем регионам, на которые не распространяется действие программы «Сельская ипотека», например, Ленинградской и Московской областям».

Пандемия обернулась для строительной отрасли ростом цен на стройматериалы и дефицитом рабочих сил, сообщил вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

«Это происходит по нескольким причинам, — пояснил он. — Часть материалов все еще приобретается за рубежом, во время пандемии их покупка подорожала из-за изменения курсов валют. Но абсолютное большинство материалов поступают на стройплощадку от поставщиков в радиусе 200 — 250 километров. Перемещение материалов в какое-то время происходило непросто, по пропускам. Но это не повод для спекулятивного роста цен. Прямой показатель — рост цен на металл. В определенный момент он подорожал до 100%. Экономически он не был оправдан. Мы сумели откатить ситуацию назад: государство приняло заградительные меры в виде пошлин на продажу металла за границу. Но этот рост есть до сих пор. Причем, ситуацией попытались воспользоваться и другие производители: цемента, теплоизоляционных материалов, которые поднимают расценки на свой товар. Кроме того, себестоимость жилья растет из-за подорожания денег. Отрасль переходит на новый механизм финансирования строительства жилых объектов — на эскроу-счета. Деньги покупателей квартир, которые находятся в банках, строитель получает лишь при сдаче объекта. Все это время строитель ведет работы на кредиты, увеличилось количество скрытых платежей. Что касается мигрантов. Около полутора миллионов рабочих мест необходимо обеспечить трудовыми кадрами из ближнего зарубежья. Сегодня отчасти мы пытаемся их компенсировать на собственном рынке. Сейчас нами взят курс на переподготовку кадров из других профессий, но большого притока это не дает. Пока без мигрантов строительная отрасль полноценно жить не может».

В своем интервью вице-президент крупнейшего объединения участников строительной отрасли — ассоциации НОСТРОЙ рассказал о сфере строительства частных домов. «Спрос на загородную недвижимость начал быстро расти уже в марте 2020 года, — пояснил Мороз. — Сначала в сегменте аренды — на 15−20%, а в мае выросло количество сделок на приобретение частных домов. В разных регионах этот показатель вырос на 25−30%. Этот тренд, безусловно, сохранится на территориях с развитой инфраструктурой. В рамках разработки стратегии социально-экономического развития России предусмотрена инициатива по развитию сегмента индивидуального жилищного строительства. Предполагается, что к 2030 году 700 тыс. граждан смогут взять ипотечные кредиты на строительство или приобретение индивидуального жилого дома. Также планируется, что господдержка будет оказана для строительства 60 млн кв. метров в сегменте ИЖС. Для этого должен быть сформирован земельный банк в каждом регионе России, а также упрощены процедуры предоставления земельных участков для ИЖС гражданам на льготных условиях. Далее будут упрощены процедуры оформления строительства дома гражданином по принципу «построил — оформи». Важно понимать, что не у всех имеется необходимое количество денег на строительство дома, в этой связи необходимо отдельно проработать «ипотечное меню» для ИЖС».

Антон Морозов поднял тему необходимости комплексного развития территорий. «В настоящее время вопрос с сокращением объема ветхого и аварийного жилья в городах России стоит очень остро. На законодательном уровне до недавнего времени отсутствовали правовые механизмы развития таких сложных проектов. Новые механизмы комплексного развития территории, предусмотренные новым 494-ФЗ, позволят привлечь частные инвестиции в сегмент, а главное, сохранить баланс интересов всех участников — собственников недвижимости, власти и бизнеса, — выразил уверенность собеседник издания. — Внедрение и совершенствование механизмов комплексного устойчивого развития территорий возможно только при повышении рентабельности проектов и их инвестиционной привлекательности. В результате внедрения механизмов комплексного устойчивого развития территорий мы сможем решить проблему ветхого и аварийного жилья, строить и развивать полицентричные города, а также дать новый импульс сегменту ИЖС в результате комплексного освоения пригородных территорий».

Вопрос строительстве туристической инфраструктуры в российских регионах, убежден вице-президент крупнейшего объединения участников строительной отрасли — ассоциации НОСТРОЙ необходимо рассматривать только комплексно. «Если бы мы отреставрировали, например, Суздаль, но при этом не провели до него комфортную дорогу и не построили отели для туристов, то отрасль не получит эффекта». «Сейчас вся отельная сеть в регионах загружена, — отметил Антон Мороз. — Разумеется, массовый внутренний туризм спровоцирован закрытием границ и пандемией. Но важно так подтянуть инфраструктуру, чтобы и в постпандемийные времена было желание туда вернуться. Да, сейчас много денег вкладывается в строительство крупных туристических проектов, но без синхронизации всех процессов развитие невозможно. В каждом регионе можно найти место для развития туризма, главное — правильно его обустроить».