Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Многопользовательская онлайн-платформа Roblox больше не позиционируется как компьютерная игра. Об этом 17 мая сообщило издание Kotaku.

Слово «игра» было убрано из описаний Roblox на всех платформах. Теперь вместо него используется слово «опыт» — по мнению разработчиков, оно лучше отражает текущую суть Roblox.

Напомним, Roblox — это платформа, позволяющая пользователям создавать свои собственные видеоигры. Она была запущена в 2006 году.

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