Киев, , 20:18 — REGNUM Между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой минздрава Максимом Степановым существует серьезный конфликт, и в такой ситуации говорить о тесном сотрудничестве в принципе невозможно.

Об этом заявил сегодня, 17 мая, в Раде лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Соратник Зеленского заявил, что об этом конфликте знают и в Верховной раде, и в профильном комитете парламента по медицине.

«Если с непосредственным руководителем нет нормального продуктивного диалога… даже хорошие инициативы минздрава будут тормозиться и не будут нормально работать», — сказал Арахамия, не уточнив, в чём суть этого конфликта.

Он подтвердил, что Степанов встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предложил ему уйти в отставку по собственной инициативе, но министр отказался это делать.

«Тогда мы должны сделать то, что предложил президент, и уволить господина министра с этой должности», — призвал депутатов Арахамия.

ИА REGNUMнапоминает, что сам Шмыгаль сегодня заявил, чтохочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса — в частности, неудовлетворительных темпов вакцинации и проблем с поставками вакцин на Украину.

При этом комитет Рады по медицине не смог рекомендовать поддержать представление об отставке Степанова — увольнение министра поддержали семь депутатов, семь — воздержались, а один парламентарий был против. Другим своим решением в комитете предложили Верховной раде определиться с этим вопросом в сессионном зале.