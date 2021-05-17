Уолсолл, , 20:13 — REGNUM Жители британского города Уолсолл остались недовольны установкой 15 огромных горшков с растениями, напоминающих трубы из серии игр Super Mario Bros. Об этом 17 мая сообщает издание Eurogamer.

Как оказалось, установка горшков произошла на фоне того, что местные власти попросили сократить бюджет на 29 миллионов фунтов стерлингов. Помимо необязательной траты большой суммы средств жители критикуют и внешний вид необычной покупки — по их словам, огромным горшкам самое местное в играх про Марио, а не в реальном мире.

Напомним, Марио — это персонаж серии видеоигр Super Mario Bros. Он является официальным маскотом японской компании Nintendo.

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