Подгорица, , 20:12 — REGNUM Авиакомпания Fly Dubai после годичного перерыва снова начнет полеты в Тиват два раза в неделю с 30 июня.

Коммерческий директор компании Джойхун Эфенди сказал, что Тиват — не новое направление для Fly Dubai.

«Это направление уже зарекомендовало себя как интересное и популярное среди путешественников с Ближнего Востока. Мы надеемся, что из-за ограничений, которые применяются к туристическим поездкам в большинстве стран мира, многие гости с Ближнего Востока выберут Черногорию», — сказал Эфенди.

По его словам, с тех пор, как Fly Dubai отправился в Тиват, было замечено, что пассажиры приезжают по нескольким причинам.

«Первая причина — это очень приятный в Черногории климат. Кроме того, у путешественников есть возможность побывать в горах и озерах, а также есть большое количество хороших отелей, которые полностью соответствуют их стандартам», — сказал Эфенди.

Fly Dubai, по его словам, продвигает Черногорию и стремится доставить в Тиват как можно больше пассажиров.