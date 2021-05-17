Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Разработчики социальной сети Instagram тестируют новую функцию, позволяющую загружать публикации с десктопной версии приложения. Об этом 17 мая сообщает издание vc.ru, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, функция тестируется среди сотрудников компании. Пока не стоит ожидать, что опция станет доступна пользователям в ближайшее время.

Ранее в Instagram появилась возможность выбирать местоимение для обращения к себе. Функция доступна в нескольких странах, в том числе в США.

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