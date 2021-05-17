Вашингтон, 17 мая, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Разработчики социальной сети Instagram тестируют новую функцию, позволяющую загружать публикации с десктопной версии приложения. Об этом 17 мая сообщает издание vc.ru, ссылаясь на свои источники.

(сс) StockSnap Бизнес в Instagram

По данным издания, функция тестируется среди сотрудников компании. Пока не стоит ожидать, что опция станет доступна пользователям в ближайшее время.

Ранее в Instagram появилась возможность выбирать местоимение для обращения к себе. Функция доступна в нескольких странах, в том числе в США.