Москва, , 20:10 — REGNUM 24 и 25 мая в Кемерове пройдет II международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19». Как рассказала сегодня, 17 мая, на пресс-конференции в ТАСС в Москве заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, предстоящая выездная сессия в Кузбассе станет одним из самых заметных событий при подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму, который пройдет 13−15 октября в Санкт-Петербурге.

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева Instagram @anna__tsivileva

«Второй форум имеет более широкую повестку. На сегодня есть полное подтверждение того, что представители стран, которые входят в Женскую двадцатку, будут присутствовать на форуме, в Кемерово приедут представители ЮНИДО (Организация объединенных наций по промышленному развитию)», — сообщила Галина Карелова.

Впервые выездная сессия Евразийского женского форума прошла в марте 2019 года в Новокузнецке. В ней приняли участие женщины из 16 стран и 39 субъектов России. По итогам сессии Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса провел продуктивную работу, направленную на эффективную реализацию нацпроектов в сфере демографии, образования, здравоохранения и других.

«У нас будет вовлечена большая часть субъектов РФ на форуме, как в режиме личного присутствия, так и онлайн, и в том числе подключаются страны. Из очного присутствия будет ЮАР, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Франция, США, и ряд стран присоединятся к нам в онлайн-формате. Интерес со стороны зарубежных партнеров велик», — отметила, выступая на пресс-конференции, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

Она уточнила что всего в форуме ожидается участие представителей 15 стран — участники из семи зарубежных государств будут участвовать в сессии онлайн. Основной площадкой для его проведения выбран новый ледовый дворец «Кузбасс», который вмещает до 6 тыс. человек.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова Instagram @anna__tsivileva

Форум в Кемерове поднимет вопросы профилактики, реабилитации после COVID-19, проблемы здоровья работающих женщин в целом, поскольку вопросы диспансеризации для этой категории женщин являются очень важными. «На форуме собираются женщины, занятые в экономике, промышленности, делающие все возможное для улучшения экологии, окружающей среды, соблюдения техники безопасности на предприятиях. Все, что будет обсуждаться, получит продолжение на третьем Евразийском женском форуме», — отметила вице-спикер СФ.

Заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова на пресс-конференции пояснила, что в рамках форума будут рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проекта «Женщины — за устойчивое промышленное развитие». В частности, речь пойдет о росте доли женщин, занятых в промышленности и увеличении количества проектов, возглавляемых женщинами в промышленности.

Форум станет первым крупным мероприятием в рамках 300-летия Кузбасса, которое по указу президента РФ будет отмечаться в июле текущего года. Программа женского форума предусматривает большую туристическую программу, которая предполагает посещение мест, связанных с открытием и освоением угля. Также участникам покажут, как изменился промышленный регион накануне юбилея, какие знаковые социальные и инфраструктурные объекты были построены.

На предстоящем форуме будут работать в общей сложности 25 площадок. Будет организована трансляция в 1122 точки на территории области, на сайте форума wf21.ru, а также в других регионах России и на площадках международных организаций-партнёров. Планируется, что на онлайн площадках будет присутствовать более 100 тысяч человек.