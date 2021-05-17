Подгорица, , 20:06 — REGNUM В Черногории использовали 141 808 доз вакцины против коронавируса, из которых 107 881 гражданин получил первую дозу, а всего 33 927 человек были вакцинированы. Такие данные предоставил минздрав страны по состоянию на утро 17 мая.

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Первую дозу вакцины против коронавируса получили 17,4 процента населения, а обе дозы — 5,5 процента.

В Черногории вакцинировано всего 23,6% взрослого населения.