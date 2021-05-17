Киев, , 20:03 — REGNUM Власть Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским бросила все наличные ресурсы против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, и после того, как лидер оппозиции принял вызов и пришел в офис генерального прокурора, у авторов атаки началась самая настоящая паника.

Об этом в интервью 17 мая заявил украинский политолог Сергей Белашко, комментируя последние политические события в стране.

Эксперт отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов — это практически единственные люди Зеленского в правоохранительной системе Украины, а МВД под руководством Арсена Авакова отказалось активничать на этом направлении, так как это бессмысленно и бесперспективно. Белашко спрогнозировал, что в дальнейшем дело против Медведчука развалится в суде.

«В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа «борзых мальчиков» он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню», — подчеркнул политолог.

Соответственно, по мнению Белашко, у дела против Медведчука нет судебной перспективы, зато у оппозиционного политика есть основания обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно офису президента… Это же дело против Медведчука будет на слуху, и очевидно, что как только пройдут все украинские инстанции, будет запрос в Европейский суд по правам человека и другие инстанции», — прогнозирует специалист.

Со ссылкой на свои источники политолог заявил, что власть надеялась, что Медведчук покинет Украину, поэтому после того, как оппозиционный политик сам пришел в офис генерального прокурора, в офисе Зеленского началась настоящая паника.

«Я слышал такую версию, что это всё было рассчитано на то, что Медведчук убежит в Москву и присоединится к вот этим всем «сбитым летчикам» — Азарову, Олийныку, Цареву, Захарченко. Но Медведчук не стал убегать, пошел сам в прокуратуру и сказал: «Да, судите меня». И, как я понимаю, в этот момент на Банковой кое у кого началась паника. А именно у тех людей, которые Зеленскому предлагали эту идиотическую концепцию — давайте мы напугаем Медведчука», — пояснил эксперт, напомнив, что и Ющенко, и Януковича, и других фигур, которые пытались воевать с Медведчуком, давно уже нет в политике.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает всерьез идею о возможном обмене Медведчука, обвиняемого в государственной измене, на кого-либо из заключенных в России, хотя в Киеве власти уже проговорили такую возможность. Сам лидер «ОПЗЖ» не раз публично заявлял, что ни при каких условиях не намерен покидать Украину.