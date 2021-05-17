Киев, , 20:04 — REGNUM 18 мая 2021 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетит временно подконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом политик заявила 17 мая во время совместной пресс-конференции с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

«Завтра я посещу линию соприкосновения на востоке Украины. Эстония была активной в своей поддержке людей, пострадавших в этой войне», — отметила она.

Политик добавила, что об увиденном она непременно расскажет лидерам НАТО и ЕС.

Напомним, с 17 по 19 мая премьер-министр Эстонии находится на Украине с официальным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подконтрольную Украине часть Донбасса посетили представители американского совета по вопросам внешней политики.

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