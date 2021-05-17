Вашингтон, , 20:03 — REGNUM США планируют поделиться с другими странами партией вакцины от коронавируса, заявил в понедельник, 17 мая, президент США Джо Байден. Об этом сообщает Associated Press.

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Президент пообещал раздать 20 млн доз вакцин в течении ближайших шести недель.

У США имеются препараты фирм Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, уточнила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Отметим, правительство США приготовилось прививать детей. 13 мая второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет.

На этом фоне, напоминает ИА REGNUM, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесуспризвал 14 мая богатые страны поделиться вакцинами, а не вакцинировать детей.