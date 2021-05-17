Рим, , 19:57 — REGNUM В Риме в понедельник, 17 мая, прошла акция протеста противников вакцинации.

Участие в акции приняли несколько десятков человек.

По сообщениям местных СМИ, они «призвали в свидетели» «Уста истины» — античную плиту с изображением маски Тритона. Согласно средневековому поверью, если лжец вставит ладонь в отверстие маски, он неминуемо этой ладони лишится.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины, около 2 млн доз остались невостребованными. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 17 мая, в Италии умерли 124 296 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 140 (днем ранее — на 93). Число подтвержденных носителей выросло на 3455 (днем ранее — на 5753). Это минимальный показатель с октября 2020 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 162 576 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 322 891 человек — на 5991 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 8 714 403 человека, что составляет 14,47% населения Италии.