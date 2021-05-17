Подгорица, , 19:57 — REGNUM В Черногории за сутки от последствий COVID-19 умер 80-летний пациент из Рожае. За последние 24 часа было зарегистрировано 46 новых случаев и 97 пациентов выздоровели.

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Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, завершили анализ в воскресенье, 16 мая 2021 г. и представили в Институт результаты для 962 образцов на новый коронавирус. В общей сложности было диагностировано 46 новых положительных случаев заражения SARS-CoV-2.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 1562 человека.

С учетом всех вновь обнаруженных случаев, а также количества выздоровевших, общее количество активных в настоящее время случаев COVID-19 в Черногории составляет 1341 человек.

С начала эпидемических событий (март 2020 года) общее количество зарегистрированных случаев заражения в Черногории составляет 98 898 человек.