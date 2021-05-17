Женева, Швейцария, , 19:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 589 677 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 127 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период пандемии в мире выявлено уже 162 773 940 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 3 375 573 случая смерти от заболевания.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на пресс-конференции, что уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снижается вторую неделю подряд.

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