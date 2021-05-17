Подгорица, 17 мая, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Министр финансов и социального обеспечения Черногории Милойко Спаич заявил, что предыдущий 2020 год был армагеддоном для Черногории, и что у государства есть структурные проблемы, которые не устранялись десятилетиями.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Черногория заболела ковидом в прошлом году, и у нее была очень плохая иммунная система. И она не только заболела ковидом, но и месяц находилась на ИВЛ. Черногория — выздоравливающий, перенесший адскую болезнь, в настоящий момент очень хрупкий организм, и ему нужно время, чтобы выздороветь. Чтобы не обременять ее в ситуации, когда она не может этого вынести «, — сказал Спаич на заседании парламентского комитета по экономике, финансам и бюджету.

Он сообщил, что бюджет на 2022 год будет представлен в ноябре.

«Всегда может быть лучше, но я также считаю, что этот бюджет — лучший в истории Черногории. Методология решает многие структурные проблемы бюджета. Вы должны знать, на что тратятся деньги», — сказал Спаич.

Он заявляет, что рост экономики в этом году будет впечатляющим, отмечая, что нетрудно вырасти в экономике, когда она коснулась дна.