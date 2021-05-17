Киев, , 19:58 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил послание лидерам стран «нормандской четвёрки», в котором предложил провести внеочередную встречу. Об этом написал официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, темами встречи могли бы стать строгое соблюдение режима прекращения огня и «разблокирование» мирного процесса.

«До этого украинская дипломатия несколько раз обращалась с предложением провести внеочередное заседание либо подгруппы по безопасности либо общего заседания ТКГ, учитывая обстановку на фронте и количество смертей, как военных, так и гражданских, но российское руководство не пошло на это», — отметил Арестович.

Напомним, ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» направила обращение к мировому сообществу, в котором указала, что конфликт в Донбассе во многом обусловлен действиями властей Украины.

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