Киев, 17 мая 2021, 19:58 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил послание лидерам стран «нормандской четвёрки», в котором предложил провести внеочередную встречу. Об этом написал официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович на своей странице в социальной сети Facebook.
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По его словам, темами встречи могли бы стать строгое соблюдение режима прекращения огня и «разблокирование» мирного процесса.
Напомним, ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» направила обращение к мировому сообществу, в котором указала, что конфликт в Донбассе во многом обусловлен действиями властей Украины.
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