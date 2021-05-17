Копенгаген, , 19:46 — REGNUM У Дании и России хорошее сотрудничество в Арктике, заявил 17 мая датский министр иностранных дел Еппе Куфуд в интервью TV 2.

Отметив, что Россия является большой частью Арктики и что континентальный шельф в Северном Ледовитом океане разделён, Куфуд сказал, что у Москвы и Копенгагена «хорошее сотрудничество» в этом регионе — какие бы слова ни звучали по поводу Арктики.

Напомним, ранее российского министра иностранных дел Сергея Лаврова попросили на пресс-конференции ответить на вопрос, как Москва воспринимает заявления из Вашингтона об «усилении военного присутствия России в Арктике».

Лавров «Видим «причитания» по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы арктическое побережье было безопасным. Всё, что там делает Россия, абсолютно законно и легитимно. Когда НАТО пытается оправдать своё «наступление» в Арктику, это уже немного другая ситуация».

Он добавил, что у Москвы «возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику». Лавров отметил, что этот вопрос будет обсуждаться откровенно на заседании Арктического совета в Рейкьявике.

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