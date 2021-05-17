Тюмень, , 19:43 — REGNUM В Тюмени пределён оператор единой карты жителя (ЕКЖ). Об этом сообщается на сайте департамента экономики Тюменской области.

Единая карта жителя Тюмени Департамент экономики Тюменской области

Выпуском, выдачей и обслуживанием ЕКЖ Тюмени будет в течение десяти лет АО «Тюменская транспортная система».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕКЖ Тюмени будет матовой ламинированной пластиковой картой с магнитной полосой и возможностью бесконтактной оплаты по системе «МИР». ЕКЖ будет также проездным билетом в общественном транспорте. Она станет платёжным и сервисным документом и обеспечит простой доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам.

Читайте ранее в этом сюжете: Утверждены требования к единой карте жителя Тюменской области