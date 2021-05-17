Лондон, , 19:40 — REGNUM 17 мая в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум» пройдет матч ½ финала плей-офф за право участвовать в Английской Премьер-лиге по футболу сезона 2021/22. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. За час до матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Борнмут»: Асимр Бегович, Стив Кук, Ллойд Келли, Адам Смит, Камерон Картер-Викерс, Дэвид Брукс, Джефферсон Лерма, Арно Греневельд, Бен Пирсон, Филип Биллинг, Доминик Соланке.

«Брентфорд»: Давид Райя, Этан Пиннок, Кристиан Норгард, Понтус Янссон, Сержи Канос, Матиас Йенсен, Тарик Фосу, Виталий Джанельт, Мадс Расмуссен, Маркус Форсс, Айвен Тоуни.

Бригада арбитров: Тим Робинсон | Ян Купер | Дин Уайтстоун.