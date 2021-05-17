Киев, 17 мая 2021, 19:48 — REGNUM Украина имеет достаточно денег, чтобы закупить необходимое количество вакцины от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 мая во время заседания комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
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Он рассказал, что средства на покупку вакцины выделялись исходя из данных министерств здравоохранения и финансов.
Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что средняя стоимость одной дозы вакцины составляет $7,52.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что хотел бы уволить министра здравоохранения из-за неудовлетворительных темпов вакцинации населения страны.
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