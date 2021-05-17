Москва, , 19:23 — REGNUM Объём ВВП России в I квартале 2021 года сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку приводит 17 мая Росстат.

Падение ВВП Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в I квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года по предварительной оценке cоставил 99,0%», — говорится в сообщении.

По данным Росстата, снижение показателей за три месяца зафиксировано в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот (-34,0%), добыча полезных ископаемых (-7,3%), объём платных услуг населению (-4,3%), розничный товарооборот (-1,6%).

Рост зафиксирован в таких сферах, как водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+11,9%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (+9,6%), оптовый товарооборот (+4,2%), обрабатывающие производства (+0,9%).

Первую оценку ВВП за I квартал 2021 года Росстат намерен обнародовать 15 июня после получения дополнительной информации от министерств, ведомств и Банка России, а также корректировки на основе уточнённых данных респондентов.