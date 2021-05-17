Лампедуза , Италия, 17 мая, 2021, 19:19 — ИА Регнум. По официальным данным пограничного агентства ЕС (Frontex), опубликованным в понедельник, 17 мая, поток нелегальных мигрантов в Средиземном море в апреле 2021 года удвоился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

За указанный период, по данным Frontex, в ЕС прибыли 1550 человек.

За первые четыре месяца 2021 года к берегам Евросоюза прибыли, по официальной версии, 11 600 человек, что на 157% больше, чем в аналогичный период 2020 года.