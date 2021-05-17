Киев, 17 мая, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Верховный суд Украины перенёс на 16 августа рассмотрение кассации по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила 17 мая пресс-служба суда.

Kremlin.ru Виктор Янукович

Причиной стала невозможность адвокатов бывшего президента пересечь границу с Россией, где проживает Янукович.

«Ходатайство было обосновано тем, что в связи с временным ограничением въезда иностранных граждан на территорию РФ адвокат осуждённого не имел возможности обеспечить участие Януковича в судебном заседании с использованием собственных технических средств и программного обеспечения», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что власти Украины конфисковали у лиц, связанных с бывшим президентом Януковичем, $1,5 млрд, причём 87% этой суммы — это наличные средства.

Читайте также: В МИД Украины рассказали о конфискованных «деньгах Януковича»