Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Заседание Генассамблеи ООН на тему обострения арабо-израильского конфликта состоится 20 мая, написал 17 мая председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр в Twitter.

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https://twitter.com/volkan_bozkir/status/1394298412430921728

Дипломат отметил, что заседание на тему конфликта Израиля и Палестины решено собрать в следствие обращений из Нигера и Алжира. Планируется обсудить «тяжёлую ситуацию на оккупированных палестинских территориях».

Бозкыр «В соответствии с этим обращением созываю пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 20 мая, в 10:00 (по Москве — 17:00)».

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