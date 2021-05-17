Вашингтон, 17 мая 2021, 19:15 — REGNUM Заседание Генассамблеи ООН на тему обострения арабо-израильского конфликта состоится 20 мая, написал 17 мая председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр в Twitter.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»
https://twitter.com/volkan_bozkir/status/1394298412430921728
Дипломат отметил, что заседание на тему конфликта Израиля и Палестины решено собрать в следствие обращений из Нигера и Алжира. Планируется обсудить «тяжёлую ситуацию на оккупированных палестинских территориях».
Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган назвал складывающуюся в Палестине ситуацию ужасающей