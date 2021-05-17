Конфликт Израиля и Палестины обсудят на заседании ГА ООН
Вашингтон, 17 мая, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Заседание Генассамблеи ООН на тему обострения арабо-израильского конфликта состоится 20 мая, написал 17 мая председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр в Twitter.
(сс) Yoav Keren (יואב קרן)
Город Холон (Израиль) после обстрела
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https://twitter.com/volkan_bozkir/status/1394298412430921728
Дипломат отметил, что заседание на тему конфликта Израиля и Палестины решено собрать вследствие обращений из Нигера и Алжира. Планируется обсудить «тяжёлую ситуацию на оккупированных палестинских территориях».
«В соответствии с этим обращением созываю пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 20 мая, в 10:00 (по Москве — 17:00)».