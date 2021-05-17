Бабаюртовский район, Дагестан, , 19:10 — REGNUM В Дагестане произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб водитель легковушки. В настоящее время принимается процессуальное решение по факту инцидента, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла утром 16 мая на железнодорожном переезде Бабаюрт — Хамаматюрт в Бабаюртовском районе. Как установлено, около 09:50 находившийся за рулем автомашины ВАЗ-217 030 56-летний житель села Хамаматюрт не остановился на запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожные пути. В это время как раз шел пассажирский поезд Москва — Дербент.

Предотвратить столкновение ни водитель легковушки, ни машинист поезда не смогли, в результате машину смяло и водитель погиб на месте.

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