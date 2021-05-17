Рим, , 19:08 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 17 мая, в Италии умерли 124 296 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 140 (днем ранее — на 93), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 3455 (днем ранее — на 5753). Это минимальный показатель с октября 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 162 576 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 322 891 человек — на 5991 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 8 714 403 человека, что составляет 14,47% населения Италии.