Тунис, , 19:07 — REGNUM Пять предполагаемых джихадистов были убиты 17 мая в ходе операции тунисских вооружённых сил недалеко от границы с Алжиром. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел Туниса.

«На основе подробной технической информации силы сухопутных и воздушных воинских частей ликвидировали пять террористических элементов», — говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что убитые относились к одной из крупнейших джихадистских группировок страны.

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