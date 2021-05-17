Тунис, 17 мая, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Пять предполагаемых джихадистов были убиты 17 мая в ходе операции тунисских вооружённых сил недалеко от границы с Алжиром. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел Туниса.

Иван Шилов ИА REGNUM Джихадисты

«На основе подробной технической информации силы сухопутных и воздушных воинских частей ликвидировали пять террористических элементов», — говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что убитые относились к одной из крупнейших джихадистских группировок страны.