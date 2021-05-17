Москва, 17 мая, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Журналистка Ксения Собчак ответила подписчикам, которые раскритиковали её за излишнюю худобу. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

На снимке Собчак показывает средний палец всем недоброжелателям. «Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся», — написала журналистка, предложив критикующим «покинуть её страницу».

Ранее Ксения Собчак разместила в своём профиле в Instagram фотографию с отдыха. Подписчики обратили внимание на то, что журналистка сильно похудела.