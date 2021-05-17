Милан, Италия, , 19:01 — REGNUM Правоцентристская коалиция Италии (партии Маттео Сальвини, Джорджи Мелони и Сильвио Берлускони) рассматривает кандидатуру экс-футболиста Паоло Мальдини в качестве кандидата на пост мэра Милана, передает Agenzia Italia в понедельник, 17 мая.

Мальдини, бессменно выступавший за «Милан» с 1984 по 2009 годы, провел за этот клуб 902 игры и забил 33 гола. Он семикратный чемпион Италии и пятикратный победитель Лиги чемпионов.

В настоящее время Мальдини занимает пост технического директора «Милана».