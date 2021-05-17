Москва, , 19:00 — REGNUM Официальный визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с Таджикистан состоится 18−19 мая, сообщили 17 мая в пресс-службе МИД РФ.

«Запланированы встреча с руководством Таджикистана, а также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Москва и Душанбе будут рассматривать «график встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях до конца текущего года».

Планируется также обсудить темы взаимодействия в сферах культуры, экономики, в области «практического взаимодействия в общих интеграционных объединениях в контексте таджикистанского председательства в ШОС и ОДКБ».

Состоится и сверка подходов внешнеполитических ведомств двух стран к решению задач, поставленных президентами России и Таджикистана в ходе встречи 8 мая в Москве. Также будут обсуждаться вопросы ситуации на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии, в том числе в Афганистане.

«В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ», — добавили в МИД РФ.

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