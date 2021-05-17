Вашингтон, , 18:58 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых санкций в отношении Мьянмы. Об этом сообщило 17 мая управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

В частности, в американский чёрный список включён сформированный после смещения прежнего правительства Государственный административный совет Мьянмы.

Также под санкции попали министры международного взаимодействия, пограничных вопросов, торговли, финансов, здравоохранения и природных ресурсов, руководители избирательной комиссии и центрального банка и другие высокопоставленные чиновники страны.

Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов списка на территории США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с ними. Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к другим странам с призывом рассмотреть возможность принятия аналогичных мер в отношении Мьянмы.