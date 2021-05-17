Иерусалим, , 18:57 — REGNUM Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по объектам ХАМАС, сообщает 17 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

В частности, были атакованы с воздуха еще один туннель ХАМАС, а также 16 наземных и подземных установок для запуска ракет.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали еще одну шахту боевого туннеля террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа и нанесли удары по шести подземным и 10 наземным ракетным установкам по всему сектору Газа», — указано в сообщении израильских военных.

Уточняется, что авиаудары наносились по боевикам, готовившим запуски ракет по территории Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате очередного обострения палестинско-израильского противостояния, начавшегося 8 мая, с обеих сторон погибли 230 человек, сотни получили ранения.

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