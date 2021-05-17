Перемышль, Польша, , 19:02 — REGNUM В больнице города Перемышль скончалась гражданка Украины, которая пострадала в начале мая во время аварии с автобусом в районе города Кошице. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook одна из волонтёров, помогавших семье потерпевшей.

Как сообщается, у 27-летней Анастасии Кочетковой наблюдалась положительная динамика, однако позже её состояние ухудшилось и в ночь на 17 мая женщины не стало. Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до семи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года в больнице города Жешув скончался гражданин Украины, пострадавший во время аварии автобуса в 30 км от польско-украинской границы.

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