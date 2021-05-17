Майкоп, , 18:54 — REGNUM На Адыгею 17 мая обрушились ливневые дожди с градом. В отдельных населенных пунктах Майкопского района размеры градин удивили даже старожилов — они достигали размеров грецкого ореха, а иногда даже куриного яйца. Причем форма градин была далека от идеально круглой: скорее всего, они походили на замерзшие куски льда, с неровными острыми краями.

Стихия застигла жителей станицы Даховской и села Хамышки врасплох. Шум от сыплющихся на землю градин напоминал стрельбу, делились в соцсетях жители села Хамышки.

«Если включить звук на видео, то кажется, будто это обстрел», — написала на странице в соцсети жительница населенного пункта.

Интересно, что предупреждение о приближении неблагоприятных погодных условий было объявлено на странице МЧС позже, чем обрушилась стихия. Так, по свидетельствам жителей населенных пунктов, град начался в 15:30 и продолжался около получаса. А спасательное ведомство разместило сообщение-предупреждение на своем портале около 17:30.

«До конца суток 17 мая, в течение суток 18 мая местами в Республике Адыгея ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с», — говорится в сообщении.

В настоящее время информации о каких-либо разрушениях после стихии пока нет. А жители пострадавших от града сел отреагировали на опоздавшее предупреждение МЧС следующим образом: «Главное, вовремя предупредить. Хамышки, Даховская 17. 05. 2021 всё выбито градом!»