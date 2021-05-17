Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Допуск на концерт «Классика на Дворцовой» в День основания Петербурга 27 мая будет возможен только по билетам, которые будут оформляться через интернет. Об этом 17 мая сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов на Гала-концерте «Классика на Дворцовой», 2019 год

«Билеты на концерт будут оформляться онлайн. Такой формат был согласован с Роспотребнадзором, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Мы сохраним возможность увидеть это красивейшее шоу в режиме реального времени в интернете и на телевидении», — сказал губернатор в своем радиообращении к петербуржцам.

Беглов напомнил, что год назад из-за прихода пандемии пришлось переводить в онлайн-формат все лучшие проекты Петербурга, и этому решению тогда просто не было альтернативы.

«Сегодня у нас есть и выбор, и опыт, и необходимые ресурсы, чтобы не отказываться от реализации по-настоящему важных планов. Одним из этих важнейших ресурсов является вакцинация», — подчеркнул градоначальник.