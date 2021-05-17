Билеты на концерт «Классика на Дворцовой» в Петербурге оформят в Сети
Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Допуск на концерт «Классика на Дворцовой» в День основания Петербурга 27 мая будет возможен только по билетам, которые будут оформляться через интернет. Об этом 17 мая сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«Билеты на концерт будут оформляться онлайн. Такой формат был согласован с Роспотребнадзором, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Мы сохраним возможность увидеть это красивейшее шоу в режиме реального времени в интернете и на телевидении», — сказал губернатор в своем радиообращении к петербуржцам.
Беглов напомнил, что год назад из-за прихода пандемии пришлось переводить в онлайн-формат все лучшие проекты Петербурга, и этому решению тогда просто не было альтернативы.
«Сегодня у нас есть и выбор, и опыт, и необходимые ресурсы, чтобы не отказываться от реализации по-настоящему важных планов. Одним из этих важнейших ресурсов является вакцинация», — подчеркнул градоначальник.