Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Никто бы и не сомневался, что Дональд Трамп вмешался и потребовал бы прекращения бомбардировок Израиля, если бы он все еще оставался в президентском кресле. Однако мировому сообществу гораздо труднее понять, почему нынешний глава Белого дома Джо Байден молчит перед лицом убийств мирных жителей на Ближнем Востоке. Об этом в своей авторской статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

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«После начала беспорядков в Иерусалиме и военных действий в секторе Газе многие ставят под сомнение бездействие США.

В первый раз президент Байден выступил после разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Тогда Байден выразил понимание атак Израиля на ХАМАС в свете устроенного ими ракетного дождя, направленного по израильскому гражданскому населению. Но он не сказал ни слова о многочисленных жертвах среди гражданского населения, включая детей, в результате бомбардировки Израилем сектора Газы.

Это немного удивительно.

Не в последнюю очередь потому, что президент США сделал права человека краеугольным камнем своей внешней политики», — написал Ханссон.