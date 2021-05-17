Москва, 17 мая 2021, 19:19 — REGNUM Журналистка Ксения Собчак заметно похудела. Она опубликовала фотографию с отдыха в своём Instagram-аккаунте 17 мая.
https://www.instagram.com/p/CO8u9WLMRA3/
Пользователи социальной сети отметили изменения во внешности журналистки. Однако многие решили, что Собчак «перестаралась».
"Скелет», — написал пользователь alyona_sochifornia
«Худющая», — считает katyslafko
«Чегойто вы совсем исхудали, Ксения Анатольна?» — спрашивает ufalilu
«Тощая стала совсем», — прокомментировал gulstan_brilliant.
«Вид такой, как будто у маньяка в погребе сидела», — вспомнил скандальное интервью Собчак со скопинским маньяком пользователь elina.alanka.
Ранее Ксения Собчак выпустила запись интервью с известным TikTok-блогером Диной Саевой. Пользователи Сети раскритиковали героиню ролика.
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