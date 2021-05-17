Москва, 17 мая, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Журналистка Ксения Собчак заметно похудела. Она опубликовала фотографию с отдыха в своём Instagram-аккаунте 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

https://www.instagram.com/p/CO8u9WLMRA3/

Пользователи социальной сети отметили изменения во внешности журналистки. Однако многие решили, что Собчак «перестаралась».

«Скелет», — написал пользователь alyona_sochifornia

«Худющая», — считает katyslafko

«Чегой-то вы совсем исхудали, Ксения Анатольна?» — спрашивает ufalilu

«Тощая стала совсем», — прокомментировал gulstan_brilliant.

«Вид такой, как будто у маньяка в погребе сидела», — вспомнил скандальное интервью Собчак со скопинским маньяком пользователь elina.alanka.

Ранее Ксения Собчак выпустила запись интервью с известным TikTok-блогером Диной Саевой. Пользователи Сети раскритиковали героиню ролика.