Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Министерство финансов США 17 мая ввело санкции в отношении Государственного административного совета Мьянмы, высокопоставленных чиновников и военных. Об этом сообщает пресс-служба управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

В санкционный список попали министры международного взаимодействия, торговли, здравоохранения, финансов, спорта и окружающей среды. Также санкции распространяются на министра по пограничным вопросам, председателя избирательной комиссии и других членов государственного административного совета.

Также отмечается, что санкции введены в отношении 16 лиц, имеющих отношение к военному режиму Мьянмы, который подавлял мирные протесты в стране.

«Мы делаем это объявление вместе с Великобританией и Канадой, которые предпринимают собственные шаги по привлечению режима к ответственности», — отмечает департамент.

Также утверждается, что санкции адресованы не гражданам Мьянмы, а режиму страны, который «жестоко подавляет демократические протесты и наносит смертельные удары своему населению».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против военных Мьянмы, участвовавших в государственном перевороте 1 февраля.