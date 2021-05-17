Сингапур, , 18:47 — REGNUM Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было проходить в конце августа 2021 в Сингапуре, отменено из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили 17 мая в пресс-службе форума.

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В сообщении отмечается, что сложная эпидемическая обстановка в разных регионах, неопределённые перспективы в сфере путешествий, разрыв в темпах вакцинации и неопределённость в отношении новых мутаций коронавируса «делают невозможной организацию глобальной встречи лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества в том масштабе, который был запланирован».

Отмечается, что следующее ежегодное собрание ВЭФ предварительно планируется организовать в первом полугодии 2022 года, точные даты и место его проведения будут определены летом.